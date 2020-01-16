İran ve Azerbaycan’ın ulaştırma alanında işbirliği yolları araştırıldı

İran Heyeti Başkanı Menuçehr Selmanzade toplantıda yaptığı açıklamada, toplantının iki ülke arasında ulaştırma işbirliğinin artması ve maliyetlerin düşürülme yolarını incelemek için yapıldığını söyledi.

Slmanzade, toplantıda taraflar arasındaki karayolu ulaşımının son durumu ve yolcu ile yük taşımacılıklarda alınan vergilerin tartışıldığını söyledi.

Azeri heyet başkanı Dilaver Faraz Aliyev de iki ülke ulaştırma ve gümrük alanında işbirliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, iki ülke gümmrik temsilcilerinin periyodik görüşmelerini istedi.

Toplantı sonunda taraflar arasında Ulaştırma ve Gümrük İşbirliği Protokolü imzalandı.

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2012