Zarif ve Shanchar, İran-Hindistan ilişkilerindeki son gelişmeleri inceledi

Raisina 2020 toplantısına katılmak için Hindistan’da bulunan Zarif, bu sabah yaptıkları görüşmede özellikle ekonomik alanda iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları incelediler.

Zarif bu sabah ayrıca Avustralyalı meslektaşı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke dışişleri bakanları görüşmede ikili ilişkiler ve konsolosluk ilişkileri hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Zarif, Çarşamba sabahı Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Duval ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı bugün de Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mühib ile bir araya gelerek, özellikle Şehid General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesi ve Afganistan'daki son siyasi koşulları, barış görüşmeleri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Estonya Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelen Zarif, ikili ilişkiler, nükleer anlaşma gelişmeleri ve bölgesel koşulları ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya gelen Zarif, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Bu sene toplantıya 100 ülkeden 700’ü aşkın temsilci katılmaktadır.

2016 yılından beri düzenlenen toplantıya bu sene Hindistan, Rusya, İran, Fas, Maldivler, Botan, Avustralya, Güney Afrika, Çekya, Danimarka, Estonya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları katılacaktır.

2016 yılından bu yana bu sene en fazla Dışişleri Bakanı toplantıya katılmaktadır.

Toplantı Hindistan Dışişleri Bakanlı ve Hindistan Araştırmalar Kurumu (ORF) tarafından düzenlenmektedir ve toplantıda dünyanın en önemli sorunları tartışılmaktadır.

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2012