16 Oca 2020 10:25
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News Code: 83636122
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Zarif: AB, İran ve KOEP karşısındaki davranışlarını düzeltmeli

Zarif: AB, İran ve KOEP karşısındaki davranışlarını düzeltmeli

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, AB’nin İran ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) karşısındaki davranışlarını düzeltmesini istedi.

Raisina 2020 toplantısına katılmak için Hindistan’da bulunan Zarif, AB Dış Politika Komiseri Josep Borrell ile yaptığı görüşmede, Avrupalıları hataları ve KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemelerini hatırlatarak onların iddialarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve İran ile KOEP karşısında davranışlarının düzeltilmesini istedi.

Borrell ile ilk görüşmesi olan Zarif, İran’ın kendisi ile yakın işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Zarif görüşmede Avrupa ülkelerinin İran ve KOEP ile ilgili davranışlarını düzeltmelerini istedi.

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2012

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