Baidinejad: KOEP’i alternatif bir planla değiştirmek içi bir neden yoktur

Baidinejad İngiltere 4. Haber Kanalına verdiği demeçte, ‘’KOEP henüz mevcuttur ve KOEP üyesi 3 Avrupa ülkesi diplomasi ile ihtilafların çözülmesinde ısrar ediyorlar. ‘’ dedi.

Baidinejad, KOEP Ortak Komisyonun işaretle komisyon toplantıları çerçevesinde anlaşma ile ilgili sorunların ve Avrupalı tarafları taahhütleri nasıl uygulayabilecekleri meselesinin gündeme gelebileceği söyledi.

İran’ın KOEP çerçevesindeki adımlarının anlaşmayı ortadan kaldırmak için olmadığını ifade eden Baidinejad, ‘’Biz diplomasi için yolu açık bıraktık ve umarım Avrupalı ortaklarımız hassas şartta olduğumuzu algılarlar ve taahhütlerini uygularlar. Zira KOEP’e taraf olmak taahhüt olmaksızın mümkün değildir ve kalıcı da olmaz. ‘’ dedi.

Baidinejad, KOEP’ın yerine Trump ile anlaşma meselesine değinerek, ‘’Bu bir düşüncedir ve bizim için bunun boyutları belli değildir. ‘’ dedi.

KOEP’in uluslararası ve çoklu bir anlaşma olduğunu ifade ede Baidinejad, İran’ın nükleer müzakerelerde ABD’nin hükümeti ile müzakere ettiğini ve bu konuya mecut Beyaz Saray yönetimi açısından bakılmaması gerektiğini söyledi.

General Süleymani’nnin terörü sorası İran ve Amerika’nın savaş eşiğine geldiğini ifade eden Baidinejad, İran’ın Amerikan üssüne saldırı sonrası o ülkenin tepki vermesi durumunda başka hedeflere saldırdı planı olmadığını ilan ettiğini söyledi.

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2012