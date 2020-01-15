Zarif: General Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığının sonudur

Raisina 2020 toplantısına katılmak için Hindistan’da bulunan Zarif, yaptığı açıklamada, Amerika’nın General Süleymani’yi şehit etmesi sonrası Hindistan’ın 430 kentinde Şiilerin Amerika aleyhinde itirazlarını bildirdiklerini belirterek, halkın Amerika aleyhinde olan rahatsızlığının siyasi olmayan sonuçları olmaması temennisinde bundu.

İran’ın bölgedeki gerginlikleri azaltmak istediğini belirten Zarif, ‘’Amerika ciddi bir düşmanca eylem yaptı ve bunun ciddi sonuçları oldu. Bu eylemin Irak güvenliği için sonuçları oldu ve Irak, ABD’nin topraklarından çıkmasını istedi.’’ dedi.

İran’da insani hata sonucu düşürülen yolcu uçağı konusuna değinen Zarif, bu olayın çok esef verici olduğunu belirterek, ‘’ Maalesef Amerika’nın bölgede nedensiz şekilde gerginlikleri attırma sonuçlarının biri Ukrayna uçağının yanlış şekilde hedef alınmasıydı ve İran bundan dolayı derin şekildi üzgüdür. ‘’ dedi.

Zarif sadece ABD ve IŞİD’in general Süleymani’nin teröründen memnun olduğunu ifade eden Zarif, IŞİD’ın artık daha büyük bir tehdide dönüştüğü, bu örgütün Afganistan’a nüfuz ettiği ve bunun Hindistan içi direkt bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

IŞİD ile mücadelenin artması gerektiğini ifade eden Zarif, Amerika’nın IŞİD ile mücadele eden en büyük askeri şahsiyeti terör ederek aslında bu terör örgütüne yardımcı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

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2012