Zarif: KOEP’in geleceği İran’a eğil 3 Avrupa ülkesine bağlıdır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’3 Avrupa ülkesinin ABD’nin KOEP’e saldırısına yanıtı İran ile ticaretin kesilmesi ve yatırım yapılmamasına ve İran petrolüne ambargo uygulanmak olmuştur. ‘’ diye yazdı.

Zarif, dünyanın en büyük ekonomisine zorbalık altında taahhütlerini ayaklar altına almasına izin verilmesi hüzün verici olduğunu söyledi.

Zarif, KOEP’in geleceğinin İran’a değil 3 Avrupa ülkesine bağlı olduğunu söyledi.

KOEP’e taraf İngiltere, Almanuya ve Fransa geçen günlerde İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldıkların bildirdiler.

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2012