Batı Azerbaycan ili ve Türkiye sınır illeri polis teşkilatı arasında işbirliği gelişecektir

Batı Azerbaycan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Mesut Horrem Niya, Türkiye heyeti başkanı Aydın Akano ile yaptığı görüşmede, ‘’Sınırların güvenliğinin temini, suçluların iadesi, Organize Suçlarla Mücadele Merkezi, Silah ve Uyuşturucu kaçakçılığı ile Mücadele, tecrübe paylaşımı taraflar arasında imzalanan protokolün maddelerindendir. ‘’ dedi.

Horrem Niya, iki ülke güvenliğinin artması için polis teşkilatlarının işbirliğinin uygun olduğunu belirterek, iki ülkenin de terörist gruplarla mücadele için azimli olduğunu söyledi.

Türk Heyeti Başkanı da iki ülke sınırlarında bazı tehditler mevcut olduğunu belirterek, iki ülkenin işbirliği ile bu tehditlerin giderilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Batı Azerbaycan ili Türkiye ile sınıra sahip İran’ın tek ilidir ve iki ülke arasında 550 km ortak sınır mevcuttur.

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2012