Zarif, Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüştü

Zarif, Hindistan'da düzenlenen 5. Uluslararası RAISINA Konferansına katılmak için bulunduğu Yeni Delhi'de konferansa katılan Danimarka Dışişleri Bakanı Jip Koofod ile görüştü.

Görüşmede Fars Körfezindeki gerginlikler, Amerika’nın ve batılı ülkelerin bölgedeki varlığı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemeleri ve Amerika’dan korkmaları hususları gündeme geldi.

Zarif, Çarşamba sabahı Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Duval ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı bugün de Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mühib ile bir araya gelerek, özellikle Şehid General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesi ve Afganistan'daki son siyasi koşulları, barış görüşmeleri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Estonya Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelen Zarif, ikili ilişkiler, nükleer anlaşma gelişmeleri ve bölgesel koşulları ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya gelen İranlı yetkili, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

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2012