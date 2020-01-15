Rusya, İran füze programının KOEP’te yer almasına karşı çıktı

Riyabkov yaptığı açıklamada, İran’ın güvenliğini temin için füze geliştirme iznine sahip olduğunu belirterek bunun İran’ın inkar edilemez hakkı olduğunu söyledi.

KOEP’in 3 Avrupa ülkesinin söylemleri ile yıkılma ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Riyabkov, Ortak Komisyon oturumu meselesinin henüz çözülmediğini söyledi.

Riyabkov, Avrupalıların İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararını eleştirerek bunun için bir neden görmediklerini belirterek, 3 Avrupa ülkesinin bu uygulama ile durumu zorlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

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2012