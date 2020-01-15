15 Oca 2020 19:29
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News Code: 83635721
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Rusya, İran füze programının KOEP’te yer almasına karşı çıktı

Rusya, İran füze programının KOEP’te yer almasına karşı çıktı

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ülkesinin İran füze programının Kapsamlı Ortak Eylem Planında (KOEP) yer almasına karşı olduğunu belirtti.

Riyabkov yaptığı açıklamada, İran’ın güvenliğini temin için füze geliştirme iznine sahip olduğunu belirterek bunun İran’ın inkar edilemez hakkı olduğunu söyledi.

KOEP’in 3 Avrupa ülkesinin söylemleri ile yıkılma ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Riyabkov, Ortak Komisyon oturumu meselesinin henüz çözülmediğini söyledi.

Riyabkov, Avrupalıların İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararını eleştirerek bunun için bir neden görmediklerini belirterek, 3 Avrupa ülkesinin bu uygulama ile durumu zorlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

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2012

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