Büyükelçimiz önümüzdeki günlerde Tahran'a geri dönecek

İRNA'nın Londra muhabirine açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Büyükelçimiz Londra'da birkaç görüşme yaptıktan sonra önümüzdeki birkaç gün içerisinde İran'a dönecek' dedi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi birkaç gün önce İran'ın Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen gösterilere katıldığı için birkaç dakikalığına gözlatına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

İngiliz diplomat, olağan olmayan davranış ve yasa dışı gösterilere katıldığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve ülkemizin itirazları kendisine ve İngilitere hükümetine iletilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'la ilgili İngiltere Avam Kamarası'nda düzenlenen olağanüstü toplantıda yaptığı açıklamada, büyükelçilerinin İran'da tutuklanmasının uluslararası yasaların açıkça ihlali olduğunu belirterek, bunun bir kez daha yapılmaması gerektiğini söylemişti.