15 Oca 2020 15:49
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News Code: 83635403
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Zarif, Hindistan'da görüşmelerine devam ediyor

Zarif, Hindistan'da görüşmelerine devam ediyor

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'da düzenlenen 5. Uluslararası RAISINA Konferansına katılmak için bulunduğu Yeni Delhi'de konferansa katılan ülkelerden bazı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Zarif, Çarşamba sabahı Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Duval ile görüştü.  

İran Dışişleri Bakanı bugün de Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mühib ile bir araya gelerek, özellikle Şehid General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesi ve Afganistan'daki son siyasi koşulları, barış görüşmeleri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Estonya Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelen Zarif, ikili ilişkiler, nükleer anlaşma gelişmeleri ve bölgesel koşulları ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya gelen İranlı yetkili, ikili, bölgesel ve uluslararsı konuları masaya yatırdı.

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