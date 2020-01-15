Bir grup İranlı gazi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplandı

İran ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin olmadığı için ABD'nin İran'daki çıkarlarını gözeten büüykelçilik olarak görev yapan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, bu ülkenin İran'daki temsilcisidir.

Bazılarının tekerlekli sandalye üzerinde bulunduğu gaziler, Farsça ve İngilizce 'Kahrolsun ABD' ve 'Kahrolsun İsrail' gibi sloganlar atarak ABD ve İsrail rejiminin terör eylemlerini kınayarak, Amerikan askerlerinin bir an önce Ortadoğu'yu terketmesini istedi.

Gaziler ayrıca Şehit General Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı.

İsviçre Büyükelçiliği önünde toplanan gaziler, ABD'nin General Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'nda terör etmesini şiddetle kınadı.