Avrupa Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini yerine getirmemiştir

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmediğine dikkati çeken Zarif, 'Ancak İran tamamen taahhütlerini ifa etmiştir ve bunu kanıtlamak için hiçbir mahkemeye gerek duyulmamaktadır' diye konuştu.

Avrupalıların İran'ın mektuplarından hiçbirisine yanıt vermediğini belirten Zarif, 'Yabancı firmalar İran'ı terkettiği için Avrupan'ın Nükleer Anlaşma'yı çiğnediğini söylemek mümkün. Onlar ABD'ye zorbalık yapma izni verdi' açıklamasında bulundu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'nın bir konusu değil, bir üyesi olduğuna işaret eden Zarif, 'Bu nedenle İran, Avrupalıların taahhütlerini yerine getirdikleri an, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen ifa etme noktasına geri döneceğini duyurmuştur' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit General Süleymani, IŞİD'e karşı savaşta tek etkin güçtü

General Süleymani'nin IŞİD'e karşı mücadelede tek etkin güç olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, 'Onun terör hedefi olmasından Trum ve IŞİD dışında hiç kimse sevinmedi' diye belirtti.

Zarif ayrıca ABD'nin Irak'ta bulunmasının bu ülke için her hangi bir ekonomik çıkar sağlamadığını ve Irak halkının Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesini istediğini dile getirdi.