Aras Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracat %100 arttı

İRNA’ya konuşan Şasfend, bölgenin yılın ilk 3 çeyreğinde kesin, yeniden ve kaynak ülkeye ihracat çerçevesindeki toplam ihracatının 325 milyon dolar olduğunu belirterek, bu bölgeden geçen yılın aynı döneminde 162 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade etti.

Bölgeden yapılan kesin ihracatın bu dönemde 74 milyon dolar olduğunu açıklayan Aras Serbest Bölgesi Kurumu yetkilisi, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 54,4 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Aras Serbest Bölgesi'nden yurt dışına yapılan yeniden ihracatın yılın ilk 9 ayında 136 milyon dolara ulaştığına işaret eden Şasfend, böylece bu kategorideki ihracat rakamlarıınn 4 kat arttığını dile getirdi.

Şasfend ayrıca kaynak ülkeye yapılan ihracatın yılın ilk 3 çeyreğinde 115 milyon dolarlık rakam olduğunu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla bunun +41 artış kaydettiğini açıkladı..

Aras Serbest Bölgesi Ekonomik ve Yatırım Dairesi Başkan Yardımcısı ayrıca b u dönemde bölgeye yapılan ithalatın yüzde 31 artışla 58 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Şasefend, bölgeye yapılan ithalatın daha çok malzeme imalataı ve ekipmanlarından oluştuğunu belirtti.

Aras Serbest Bölgesi, İran’ın kuzeybatı bölgesinde Doğu Azerbaycan ilinde Azerbaycan sınırında bulunmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan civarında yer almakta ve doğal ve tarihi turistik mekanlara sahiptir.

İran-Türkiye Bazargan sınır kapısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aras Serbest Bölgesi 51 bin hektar alanda bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın on iki ayında Aras Serbest Ticaret Bölgesi'nden 267 milyon dolarlık ihracat yapıldı.