Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupalıları Nükleer Anlaşma taahhütlerini yerine getirmedikleri için eleştirdi

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Nükleer Anlaşma'ya imza atan 3 AB ülkesinin anlaşma çerçvesindeki taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

İran'ın karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmedikleri için Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini adım adım askıya aldığına dikkati çeken Ruhani, 'İran'ın atom bombası elde etmek istediğine yönelik iddialar temelsiz ve boştur. İran, anlaşma bağlamındaki taahhütlerini askıya alması yolundan dönebilir' diye konuştu.

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve UAEK'nin denetimi altında olduğunun altını çizen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Eğer yanlış bir adım atarsanız, zararlı çıkarsınız. Doğru yolu seçiniz. Doğru yol da Nükleer Anlaşma'ya geri dönmenizden geçiyor. Londra'daki Başbakan ne düşünüyor da Nükleer Anlaşma'yı bırakıp Trump planını uygulayalım diyor? Trump, uluslararası yasa ve kuralları çiğneyip ayaklar altına almaktan başka bir şey yapmamıştır.

3 AB ülkesi, Trump'ın sorun çıkarma ve engellemeleri karşısında her hangi bır adım atmamıştır. Siz 28 üyeli AB'ye sormak istiyoruz: Bizim yüreğimize su serpen ve sizin de Nükleer Anlaşma için bir şey yaptığınızı söyleyebilmemiz için bir konu bile sayabilir misiniz? Siz hiçbir yerde hiçbir adım atmadınız.'