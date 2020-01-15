Veraminli çiftçilerle Türk araştırmacılar arasında iş birliği

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmed Fedai Erdistani, 'Veramin ilçesindeki tarımın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, kuyuların ve su kaynaklarının tuzlu olmasıdır. Türk araştırmacılara davet ederek, ilçe kuyuları ve seralarının suyunu incelemlerini istedik' dedi.

Erdistani'nin ifadesine göre Türk araştırmacılar tarafından tasarlanıp üretilen cihaz sayesinde tarımda kullanılmayan tuzlu sular, tatlı suya dönüştürülerek, toprağın tuzlu olma sorununu gidermenin yanı sıra çiftçilere ekonomik açıdan avantajlar sağlıyor.

Erdistani ayrıca, 'Halihazırda yeraltındaki suyu elde etmek için saniye başı bir litrede bir milyar Tümen'e ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu cihazı kullanarak, kazı yapmadan veya kuyunun derinliğinin çoğaltılmasına gerek kalmaksızın, tarımda kullanılan tatlı suyu 600 milyon Tümen'le elde etmek mümkündür' diye belirtti.

Tarım Cihadı Kurumu Müdürü Erdistani konuşmasının sonunda, Türk araştırmacıların ilçe tarım arazilerini incelemeri sırasında, bu cihazı kullanmak isteyen çifçilerden birinin Türkiye'ye gönderilerek, cihazın işletim ve çalışma tarzını öğrendikten sonra Veramin'de tarım sektörünü daha da canlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Tahran'ın 35 kilometre güneydoğusunda yer alan Veramin ilçesinde 80 bin hektardan fazla tarım arazisi bulunmaktadır.