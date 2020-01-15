İran, Asya'da tesis endüstrisinde beşinci sırada

İsfahan Uluslararası Soğutma ve Isıtma Ekipmanları ve Tesisatları Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Niyazzade, 'Mevcut bilgilere göre İran, ithalatta 50. sırada, ihracatta 83. sırada yer alıyor. Hedef pazar Orta Asya ve diğer komşulardır ve Avrupa'ya, özellikle İspanya ve İtalya'ya, vitrin, fan, paket ve radyatör buzdolapları gibi malları da ihraç ediyoruz’ ifadesini kullandı.

Niyazzade, geçen yıl ihracatın önemli ölçüde arttığını belirterek, bu sektörün yaklaşık 40 milyon dolarlık ihracat ve 400 milyon dolarlık ithalatı olduğunu dile getirdi.

18. Uluslararası Soğutma ve Isıtma Ekipmanları ve Tesisatları Fuarı 14-17 Ocak tarihleri arasında İsfahan Ululslararsı Fuarlar Merkezi'nde düzenlenmektedir.