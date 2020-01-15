Bocnurd Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası'na 100 yabancı sporcu katılacak

Kuzey Horasan Gençlik ve Spor İl Genel Müdürü Kuruş Bahadıri İRNA'ya yaptığı açıklamada, bu şampiyonaya 23 ülkeden bu 100 sporcunun katılacağını bildirdi.

12 Asya, 7 Avrupa ve 4 Afrika ülkesinin bu müsabakalara katılacağını dile getiren Bahadıri, 'Bu ülkeler arasında Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan, Macaristan, Polonya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan gibi ülkeleri saymak mümkün' diye konuştu.

Takımların kabul tarihinin 18 Ocak günü olduğuna dikkati çeken Kuzey Horasan Gençlik ve Spor İl Genel Müdürü Bahadıri, zorhane takım müsabakaları ile güreş bireysel ve toplu sanatlar müsabakalarının başkangıç tarihinin 20 Ocak olduğunu belirtti.

3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonasıo 18-22 Ocak tarihleri arasında Bocnurd Devlet Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek.