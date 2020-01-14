Bu sene toplantıya 100 ülkeden 700’ü aşkın temsilci katılmaktadır.

2016 yılından beri düzenlenen toplantıya bu sene Hindistan, Rusya, İran, Fas, Maldivler, Botan, Avustralya, Güney Afrika, Çekya, Danimarka, Estonya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları katılacaktır.

2016 yılından bu yana bu sene en fazla Dışişleri Bakanı toplantıya katılmaktadır.

Toplantı Hindistan Dışişleri Bakanlı ve Hindistan Araştırmalar Kurumu (ORF) tarafından düzenlenmektedir ve toplantıda dünyanın en önemli sorunları tartışılmaktadır.

Geçen sene de toplantıya katılan Zarif, bu sene bir oturuma katılacaktır. Zarif’in bazı meslektaşları ile görüşmelerde bulunması beklenmektedir.

Zarif yarın Hindistan Başbakaı Narendra Modi ile ve Perşembe günü e Dışişleri Bakanı Es Jaişankar ile de görüşecek ve daha sonra Mumbai kentinde Hintli işadamları ile görüşecektir.

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2012