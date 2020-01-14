Zarif, Almanya Dış İlişkiler Devlet Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptığı açıklamada, görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem Planı ( KOEP) ile ilgili son gelişmeler ve bölgedeki son durumun incelendiğinin söyledi.

Zarif görüşmede Avrupa ülkelerinin KOEP ile ilgili taahhütleri karşısında duyarsızlıklarını eleştirerek, kendilerinin İhtilafları Çözme Mekanizması’nı işletme kararının hukuki açıdan temelsiz ve siyasi açıdan stratejik hata olduğunu söyledi.

Anen de İran ile ilişkilerin önemine değinerek, kendilerinin tutumunun KOEP’i savunmak olduğunu ve 3 Avrupa bakanının mektubunun ruhunun KOEP’in tahribi anlamına gelmediğini söyledi.

Zarif bu akşam Raisina 2020 toplantısına katılmak için Yeni Delhi’ye geldi.

2016 yılından beri düzenlenen toplantıya bu sene Hindistan, Rusya, İran, Fas, Maldivler, Botan, Avustralya, Güney Afrika, Çekya, Danimarka, Estonya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları katılacaktır.

Toplantı Hindistan Dışişleri Bakanlı ve Hindistan Araştırmalar Kurumu (ORF) tarafından düzenlenmektedir ve toplantıda dünyanın en önemli sorunları tartışılmaktadır.

Geçen sene de toplantıya katılan Zarif, bu sene bir oturuma katılacaktır. Zarif’in bazı meslektaşları ile görüşmelerde bulunması beklenmektedir.

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2012