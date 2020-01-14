Musevi: Avrupalılar İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararının sonuçlarına katlanırlar

Musevi yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararının zaaftan kaynaklandığını ve Avrupa ülkelerinin bu mekanizmayı suistimal etmek istediklerini bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın bir seneden aşkın bir sürede beri İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işlettiğini belirterek, bu süre zarfında fiili bir durumda değişikliği yaşanmadığını söyledi.

Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) yasa dışı bir şekilde çıkması ve ambargoların geri dönmesi sonrası KOEP’in dengesiz bir konum aldığını ifade eden Musevi, bundan dolyı İran’ın KOEP 36. Maddesi gereğince konuyu KOEP Ortak Komisyonuna gönderdiğin ve komisyon toplantılarının çeşitli düzeylerde düzenlendiğini söyledi.

Son bir yıl zarfında Avrupalı ülkelerin hiçbir taahhütlerini yerine getirmediklerini ifade eden Musevi, bundan dolayı İran’ın KOP 26 ve 36. Maddelerinden dolayı 5 aşamada taahhütlerini azalttığını söyledi.

Musevi, İran’ın iyi niyetle ve yapıcı şekilde KOEP’in korunması için adım atmaya hazır olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerine ahde vefasızlık, kötü niyet ve yapıcı olmayan uygulamaların ciddi ve kesin şekilde yanıt alacağını söyledi.

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2012