Bölge halkları, saldırganları kovmak için bir an bile durmamalı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Suriye Başbakanı İmad Hamis ile görüşen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi, Tahran-Şam ilişkilerini kampsamlı şekilde geliştirmek yönündedir' diye konuştu.

İran'ın emperyalizme karşı gelen halkalrı her zaman desteklediğine değinen Ruhani, 'Bölge halkları ABD'nin bölgede askeri varlığna son vermek ve bu saldırganları buradan kovmak için bir an bile beklememeli' diye belirtti.

İki ülke yetlililerinin varılan anlaşmaların uygulanması için çalışmalarını hızlandırmalarının gerektiğinin altını çizen Ruhani, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi, Tahran-Şam ilişkilerini kampsamlı şekilde geliştirmek yönündedir' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Başbakanı İmad Hamis de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Suriye halkının İranlı kardeşlerinin destekleri nedeniyle her zaman bu ülkeyi takdit ettiklerini belirterek, iki ülkenin başta ekonomi olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmek adına ellerinde geleni yapmalarının zorunlu olduğunu ifade etti.

Suriye'nin imarında önceliğin İran olduğuna dikkati çeken Hamis, İran özel sektör firmalarını Suriye imar projelerine katılmaya çağırdı.

Suriye Başbakanı İmad Hamis dün akşam üst düzey siyasi bir heyetin başkanlığında İran'a gelerek, ilk olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir araya geldi.

Suriye Başbakanı ayrıca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani ve Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Selami ile ayrı ayrı buluşarak, çeşitli konuları masaya yatırdı.