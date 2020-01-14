Meşhed'de düzenlenen 3 uluslararası fuarda Türk firmalar yer aldı

Rezevi Horasan Belediyeler Dayanışma Kurumu Genel Müdürü Meysem Kermani gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, '2 bin metrekare büyüklüğündeki alanda düzenlenen bu üç uluslararası fuara yerli ve yabancı şirketler katılım gösterdi' dedi.

155 yerli firmanın yanı sıra Türkiye de dahil 10 yabancı şirketin fuara katıldığına dikkati çeken Kermani, diğer ülkelerin Almanya, Çin ve Tayvan'dan oluştuğunu açıkladı.

Kermani ayrıca 17 Ocak tarihine kadar devam edecek fuarlarda Affanistan'dan bir ticari heyetin de yer alacağını ifade etti.