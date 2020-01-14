"İran Film Günleri" 17 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak

Ücretsiz etkinlikte, son dönemin ödüllü ve İran'da büyük gişe başarısı yakalamış 9 filmi izlenebilecek.

Programda İranlı yönetmen ve senarist Rıza Mirkerimi'nin "Bugün", Behruz Efhaemi'nin "Azer, Şahduht, Perviz ve Diğerleri", Kemal Tebrizi'nin "Hayalin Tatlı Tadı", İbrahim Hatemikiya'nin "Koruma", Hasan Berzide'nin "Mezar Şerif", Ebülhasan Davudi'nin "Deli Yüz", Nargiz Abyar'ın "Künye 143", Kiyumers Purahmedi'nin "Ayakkabılarım Nerede?" ve Davud Bidel'in "Bir Zamanlar Aşk ve İhanet" filmleri seyircilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca 18 Ocak'ta İran sineması üstüne bir panel de düzenlenecek. Moderatörlüğünü çevirmen ve yönetmen Ferhad Eyvezi'nin üstleneceği panelde, İran'dan gelen yönetmen Ebülhasan Davudi ve yönetmen Faysal Soysal konuşmacı olarak yer alacak.