Sistan ve Beluçistan ilinde su baskınları meydana geldi

Sistan ev Beluçistan ilinde bir yıl içinde yağması beklenen yağmurların iki günde yağması sonucu meydana gelen su baskınları ve sel nedeniyle en az 500 köy ve 14 şehir olumsuz yönde etkilendi ve 20 binden fazla konutta hasar oluştu.

Medyaya yansıyan bilgilere göre, 3 kişinin öldüğü su baskınları sonucu şimdiye kadar tarlalar, iletişim ve telekomünikasyon donanımları ve kırsal yollarından ciddi hasarlar meydana gelmiştir.

İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve İletişim ve Teknoloji Bakanı Azeri Cehromi, Salı günü selzede bölgelerde incelemeler bulunmak üzere bölgeye geldi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei de yayınladığı mesajında hükümet yetkilileri ve halkı selzedelere yardıma çağırdı.

İran'ın güneydoğusundaki sağanak yağmur 9 Ocak’ta başladı ve ve 48 saat içinde ilde 124 mm (bir yıllık yağışa eşdeğer) yağmur yağdı.

Halihazırda binlerce yardım görevlisi ildeki sel mağdurlarına yardım ediyor.