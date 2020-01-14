Tahran Uluslararası Mimari Fuar'na yabancı şirketler katılım gösterdi

Bugün Tahran Uluslararası Furlar Merkezi'nde faaliyete başlayan 10. Uluslararası Tahran Mimari, İç Dekorasyon ve Modern Ev Fuarı'na 212 yerli şirketin yanı sıra Almanya, Güney Kore, İtalya, Belçika, Fransa ve Çin gibi ülkelerden de 8 firma katıldı.

Bilim, sanat ve endüstrinin kompozisyonunda oluşan bu fuara özel firmaların yanı srıa, kamu firmaları da tasarım, mimari ve iç dekorasyon gibi alanlardaki güç ve olanakları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda ayrıca prefabrik evler, akıllılaştırılan aydınlatma, açık ortamla ilgili tesislerin yeni teknolojileri, iç dekorasyon teçhizatı, türlü perdeler, duvar kağıdı, aksesuar örtüler, dekorasyon ve ziynet eşyaları, spor ve eğlence mobilyaları, türlü elektrik malzemelri ve inşaat güvenlik sistemler igib sektörlerde faaliyet gösteren firma ve şirketler, son ürünlerini gözler önüne serdi.

10. Uluslararası Tahran Mimari, İç Dekorasyon ve Modern Ev Fuarı 17 Ocak'a kadar Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde faaliyetine devam edecek.