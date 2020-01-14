İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi ile UAEK Genel Müdürü bir araya geldi

Bu görüşmede taraflar, 2020 yılında İran ile UAEK arasındaki iş birliği ve ilişkileri de değerlendirdi.

ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı olarak Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine rağmen İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmıştır. Ancak bu çekilmeden iki yıla yakın bir süre geçmesine karşlın, Avrupalı taraflar anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini ifa edemediği için İran, anlaşmadan kaynaklanan ekonomik çıkarları sağlamak amacıyla anlaşmadaki taahhütlerini adım adım askıya aldığını duyurdu.

Bu bağlamda İran, 5 Ocak günü Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almanın beşinci adımını da hayata geçirdiğini ifade ederek, bundan sonra anlaşma sonucunda sınırlamalar getirilen nükleer faaliyetlerinde hiçbir sınırlamaya bağlı kalmayacağını açıkladı.

İran Hükümet Sitesi'nen yapılan açıklamaya göre, hükümetin aldığı kararla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

'İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini askıya almanın beşinci etabında, santrifüjlerin sayısındaki sınırlama olan son sınırlamayı da bir kenara bıraktığını duyurmaktadır. Bundan sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı, operasyonel anlamda (zenginleştirme kapasitesi, zenginleştirme oranı, zenginleştirilmiş maddelerin miktarı ve araştırma ve geliştirme) açısından hiçbir sınırlamay tabi olmayarak, İran'ın kendi teknik ihtiyaçları çerçevesinde sürdürülecektir. İran'ın UAEK ile iş birliği ise eskisi gibi devam edecek. Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Nükeer Anlaşma'dan çıkar sağlaması durumunda da İran Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerine yeniden dönmeye hazırdır. İran Atom Enerjisi Kurumu, bu bağlamda Cumhurbaşkanlı ile gerekli eylem ve hazırlıkları yapmakla yükümlüdür'.