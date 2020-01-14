İngiltere, körü körüne ABD'nin terör ve maceracılığına katılıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'Diplomatik kusur mu? İngiltere papağan gibi ABD'nin gittiği çizgiyi takip ediyor ve körü körüne bu ülkenin bölgedeki terör ve maceracılığına katılıyor' ifadesini kullandı.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

'İngiltere'nin ABD tarafından rezil olduğu son örnek, Irak Savaşıydı. Sonuç ne oldu? Değişmek için bu şeref dolu yolu seçiniz: Mahkemenin karar verdiği İranlılara olan borcunu ödeyiniz.

20 ay boyunca üç AB ülkesi, İngiltere'nin yatırştırma politikasına uyarak, ABD'nin zorbalıklarına boyun eğmiştir. Bu konu onları bir yere vardırmamış ve vardıramaz.

Üç AB ülkesi, Nükleer Anlaşma'yı koruyabilir, ancak zorbaya boyun eğmek veya taahhütlerini ifa eden tarafa baskı yapmakla değil, taahhütlerini ifa konusunda cesaretli olmakla.'