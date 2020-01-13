Dışişleri Bakanlığı: İngiltere’nin her yeni hatası İran’ın uygun tepkisi ile karşılanır

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İngiltere’nin Tahran Büyükelçisinin şüpheli bir şekilde bir toplantıda bulunmasına ve o ülkenin Başbakanı, Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ABD’nin General Süleymani’yi şehit etme terör eylemine desteğine değinerek İngiltere Büyükelçisinin ülke içindeki bir toplantıya katılmasının diplomatik teamüllere aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanının İran’ın yeni ambargolarla tehdit etmesine değinerek, İngiltere’nin yanlış hesapla İran aleyhindeki hayalleri olduğunu ve bölge ve İran ile ilişkilerinde gerginliği arttırmak istediği vurgulandı.

Açıklamada İngiltere’nin bölgedeki sömürgeci geçmişine değinilerek bu politikanın döneminin geride kaldığı ve İngiltere’nin bu politikaları bırakması ve İran’ın da artık içişlerine karışmaya müsaade etmeyeceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamada İngiltere Elçiliğinin müdahaleci ve tahrik edici eylemlerine son vermesini isteyerek bu kabil davranışların devamı durumunda Dışişleri Bakanlığının artık sadece Büyükelçiyi çağırmakla yetinilmeyeceği ikazında bulunuldu.

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2012