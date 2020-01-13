İran ve Suriye Savunma Bakanları Tahran’da görüştü

General Hatemi görüşmede, Suriyeli yetkililerin General Süleymani’nin şehit edilmesinden dolayı taziye mesajlarını teşekkür ederek, General Süleymani’nin şehit edilmesi ile direniş yolunun hala açık olduğunu zira direnişin günümüzde bir ideoloji ve söyleme dönüştüğünü söyledi.

General Süleymani ve mücahitlerin olmaması durumunda IŞİD’in bölgeye sultasının kaçınılmaz olacağını ifade eden General Hatamei Avrupa’dan Asya’ya ve Amerika^ya kadar geniş bir bölgenin General Kasımi’nin fedakarlıklarına borçlu olduklarını söyledi.

Amerikan güçlerinin bölgedeki varlığına karşı gelmenin bir sürece dönüşmesi gerektiğini ifade eden Hatemi, ABD güçlerinin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

İran’ın direniş cephesine desteklerinin devam edeceğini ifade eden General Hatemi, savaş döneminde olduğu gibi imar döneminde de İran’ın Suriye’nin yanında yer alacağını söyledi.

General Eyyub da General Süleymani ile yakından tanıştığını belirterek kendisinin her zaman sorumluluk duygusu ve fedakarlıkla Suriye halkının yanında yer aldığını söyledi.

Görüşmede Suriye Savunma Bakanı Suriye Ordusunun en büyük nişanını General Kasımi’nin ailesine verilmek üzere General Hatemi’ye teslim etti.

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2012