Laricani: Amerika’nın canice terörü direnişi güçlendirdi

Laricani, Tahran’da bulunan Suriye Başbakanı İmad Hamis ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin her zaman stratejik olduğunu ve iki ülkenin zor dönemeçlerden geçtiklerinin sevindirici olduğunu söyledi.

Amerika’nın General Süleymeni’nin terörü ile hata yaptığını belirten Laricani, Amerika’nın terör sonrası direniş hareketinin güçlendiğini anladığını söyledi.

İran’ın Amerikan üssüne yaptığı füze saldırısına değinen Laricani, bu saldırının mesajının Amerika’nın darbe vurduğunda darbe alacağı olduğunu söyledi.

Laricani, ‘’Eğer Siyonistlerin şerrinin yayılmasını önlemek istiyorsak bölgesel işbirliği ve bölge ülkeleri arasındaki askeri işbirliğinin ciddiye alınarak gelişmesi gerektiğini söyledi.

Hamis de Suriye devleti ve milletinin tüm sorunlarda İran devleti ve milletinin yanında olduğunu belirterek, İran’ın komplolar ve saldırılar karşısında kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Hanmis bu sabah İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının resmi karşılaşması ile Saadabad Sarayından karşılandı.

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2012