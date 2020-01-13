Çin: Amerika’nın İran ambargoları uluslararası kurallara aykırıdır

Şuang yaptığı açıklamada, ambargoların bir sorunu çözmediğini belirterek, devletler arası ilişkilerde BM genelgesi ve uluslararası kuralların hakim olması ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Şuang, ülkesinin tüm taraflardan Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmelerini istediğini ve Ortadoğu bölgesinde gerginliklerin azaltılması ve barış ile istikrarın sağlanması için belirli eylemlerin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Şuang, ABD’nin Çinli firmalara ambargoları ile ilgili de İran ve Çin’ın uzun zamandan beri uluslararası kurallar çerçevesinde işbirliği yaptığını ve bu yasal işbirliğinin kimsenin menfaatlerine karşı olmadığı için saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi.

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2012