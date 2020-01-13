13 Oca 2020 18:11
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News Code: 83632638
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Tahran’da uçak kazasında hayatlarını kaybedenlerin 50’sinin kimlik tespiti yapıldı

Tahran’da uçak kazasında hayatlarını kaybedenlerin 50’sinin kimlik tespiti yapıldı

Tahran, IRNA- Tahran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, Tahran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağında ölen 176 kişiden 50'sinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Mescidi yaptığı açıklamada cesetlerden alınan 800 numunenin incelendiğini 50 kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. 

Mescidi, hayatını kaybeden diğer kişilerin de kimliklerinin bir an önce belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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2012

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