Zarif’in katılımıyla Raisina 2020 toplantısı Yeni Delhi’de düzenlenecektir

2016 yılından beri düzenlenen toplantıya bu sene Hindistan, Rusya, İran, Fas, Maldivler, Botan, Avustralya, Güney Afrika, Çekya, Danimarka, Estonya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları katılacaktır.

Toplantı Hindistan Dışişleri Bakanlı ve Hindistan Araştırmalar Kurumu (ORF) tarafından düzenlenmektedir ve toplantıda dünyanın en önemli sorunları tartışılmaktadır.

Geçen sene de toplantıya katılan Zarif, bu sene bir oturuma katılacaktır. Zarif’in bazı meslektaşları ile görüşmelerde bulunması beklenmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012