13 Oca 2020 16:19
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News Code: 83632614
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Zarif’in katılımıyla Raisina 2020 toplantısı Yeni Delhi’de düzenlenecektir

Zarif’in katılımıyla Raisina 2020 toplantısı Yeni Delhi’de düzenlenecektir

Tahran, IRNA- Raisina 2020 toplantısı İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in katılımıyla yarın Yeni Delhi’de düzenlenecektir.

2016 yılından beri düzenlenen toplantıya bu sene Hindistan, Rusya, İran, Fas, Maldivler, Botan, Avustralya, Güney Afrika, Çekya, Danimarka, Estonya ve Özbekistan Dışişleri Bakanları katılacaktır.

Toplantı Hindistan Dışişleri Bakanlı ve Hindistan Araştırmalar Kurumu (ORF) tarafından düzenlenmektedir ve toplantıda dünyanın en önemli sorunları tartışılmaktadır.

Geçen sene de toplantıya katılan Zarif, bu sene bir oturuma katılacaktır. Zarif’in bazı meslektaşları ile görüşmelerde bulunması beklenmektedir.

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2012

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