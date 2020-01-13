ABD'nin cinayetlerinden gerçek intikam, onları bölgeden çıkarmakla alınır

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün İran-Suriye Üst Düzey Heyetler Arası Görüşmesi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin bölgede yersiz müdahalelerinin bölgeyi güvensiz ve istikrarsızlaştırdığını ifade ederek, 'ABD, IŞİD gibi terör örgütlerini kurarak, bölgede ve özellikle Irak ve Suriye'de büyük cinayetler işlemiştir' diye konuştu.

İran'ın eskiden olduğu gibi Suriye halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edeceğinin altını çizen İranlı yetkili, 'İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor. Umarız İdlib krizi de iyi bir biçimde çözüme kavuşur ve Suriye hükmetinin buradaki egemenliği de sağlanır' diye konuştu.

Tahran'ın Şam ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğine değinen Cihangiri, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı.

Şehit General Süleymani, bölge, özgürlükçüler ve Direniş grupları için bir simgeydi

Suriye Başbakanı İmad Hamis burada yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerini savaşa sokmak için kurduğu komplolara değinerek, 'Bunun en bariz örneği, General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinde görüldü' dedi.

Bu toplanrıda Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim da konuşma yaptı.

Muallim yaptığı konuşmada ABD'nin Trump döneminde gizli savaş stratejisini uygulamaya soktuğunu ifade ederek, bu ülkenin tek taraflı yaptırımlar yöntemi ile diğer halkları yoksul ve aç bırakmaya çalıştığını açıkladı.