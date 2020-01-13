İslam ülkelerinin bilim üretiminin yüzde 22'si İran'a ait

25. Razi Bilim Festivali'nde konuşan Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Melikzade, 'Bütün kısıtlı bütçe ve ambargolara rağmen makalelerin üretiminde büyüme kaydederek, ülkemizi gururlandırdık. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde üretilen bilimsel makalelerin üretiminde İran'ın payı %30'dur' dedi.

2018 yılında İran'ın makale ve referans açısından dünyada 16. sırada yer aldığına dikkati çeken Melikzade, klinik tıpta da aynı sırada yer aldıklarını ifade etti.

İlaç alanıdna makale referansları açısından dünyanın en iyi yedinci ülkesi olduklarına dikkati çeken İrablı yetkili, 'Hatta bu bağlamda bazı Avrupa ülkelerini de geride bıraktık' diye belirtti.

'Dünyanın en yeni ilaçlarına ulaşarak, ülke içindeki firmaların çalışmaları sayesinde çok ucuz fiyatlarla ilaç üretmeyi başardık' diyen Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, 'Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapanların ülkede toplam öğretim görevlileri arasında yüzde 12 oranını oluşturmasına rağmen, İran'ın bilimsel üretiminin yüzde 30'unu tıp bilimleri oluşturmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Melikzade konuşamsını şu ifadelerle biştirdi:

'2019 yılında dünyada bilim üretimi konusunda bir basamak yükselerek 15. sıraya yerleştik. Ayrıca dünya dergilerinde en iyi makaleleri yayınlayarak ülkerimize gururu yaşattık.'