İran Havayolları Avrupa'nın 8 noktasına uçuş düzenlemektedir

İran Havayolları'ndan yapılan açıklamada, bu havayollarının uçuşlarına programlı ve düzenli şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sosyal medyada İran Havayolları'^nın gerçekleştirdiği Avrupa uçuşlarının durdurulduğu yönündeki haberler üzerine, Havayollarımızın Frankfurt, Hamburg, Londra, Amsterdam, Paris, Milan, Viyana ve Köln'e yaptığı uçuşların düzenli biçimde devam ettiği ve bu noktalara yapılan uçuşların durdurulmadığını belirtmek isteriz.

Ayrıca İsveç'in Stockholm ve Göteborg şehirlerine yapmak istediğimiz uçuşar içingerekli izinlerin verilmesi sürecini beklmekteyiz.'

Üç gün önce İsveç Taşımacılık Ajansı yaptığı açıklamada, İran Havayolları'nın İsveç'e düzenlediği uçuşların ikinci emir verilinceye kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

İran Havayolları haftada Cumartesi ve Çarşamba günleri Stockholm'e, Pazartesi günleri ise Göteborg'e uçuşlar yapmaktadır.