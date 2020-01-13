İsviçre’de Şehit General Süleymani'nin ABD tarafından şehit edilmesi protesto edildi

'Terörizm değil, Adalet ve Barış' yazan pankartlar taşıyan kalabalığın taşıdığı diğer dövizlerin üzerinde 'General Süleymani ile Ebu Mehdi Mühendis, IŞİD'i yendiler' gibi yazılar yazılmıştı.

'Kahrolsun ABD' ve 'Savaşı Durdurun' sloganları atan protestocular, İran ve Irak bayraklarını taşıyarak, 'Adalet! Adalet' diye haykırdılar.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis 3 Ocak Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani’nin Amerikan güçleri tarafından gerçekleşen terörüne karşın 8 Ocak Çarşamba sabah olarca füze ile Ayn El Esad üssünün hedef alındığı belirtildi.