Hepimiz bölgede tansiyonun düşmesi için birbirimizle iş birliği yapmalıyız

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya gelen Ruhani, İran'ın bütün bölge ülkeleri ile yakın ilişkiye sahip olmak istediğine değinerek, 'Bize göre İslami ümmet arasında ayrışma ve ihtilaf, hiç kimsenin yararına değildir ve bu doğrultuda Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarın yaygınlaştırılması yönündeki çabalarını takdir ediyoruz' diye konuştu.

Bölgede savaş ve tansiyonun meydana gelmesinin çok tehlikeli olacağına dikkati çeken Ruhani, 'İran kendi haklarını savunmaya tam hazır olmakla birlikte, bölgede savaşın fitilini çekecek ülke asla olmamıştır. Bu nedenle ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlediğimiz saldırılar, bu ülkenin cinayetlerine bir yanıt olarak gerçekleşti' diye belirtti.

İran'ın Pakistan'la samimi olan ilişkilerini bütün alanlarda geliştirmek istediğinin altını çizen Ruhani, 'Pakistan'la ilişkilerimiz bizim için büyük önem arzetmektedir ve bu ülke ile ilişkilerimizin daha da iyilelmesine önem vermekteyiz. İki ülke halkları zor zamanlarda birbirinin yanında saf tutumuştur' diye ekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Ülkemizin topraklarının diğer ülkelere ve özellikle İran'a karşı kullanmasına asla izin vermeyiz. Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin istikrar ve barışında kendisini ortak görüyor ve asla bölgeye ve özellikle İran'a hasar ve zarar vermek isteyen çatışmalara ortak olmak istememektedir' dedi.