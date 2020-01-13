İran Milli Karate Takımı, Şili'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de şampiyon oldu

Dünya Karate 1 Premier Ligi'nin ilk etabı 65 ülkeden 466 karatecinin katılımıyla Şili’nin başkenti Santiago’da 10 Ocak günü başladı. Şampiyonaın bugün sona ermesi bekleniyor.

Türkiye 4 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya ile ikinci, İtalya ise 2 altın ve 1 gümüş madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

Kazakistan, Ukrayn, Brezilya, Çin ve Venezuela da sonraki sıralara yerleşti.

Bu yarışmalarda İran'dan Rozita Alipur, Hamide Abbasali, Behmen Asgeri, Zebihullah Purşeyb ve Seccad Gençzade birer altın madalya, Salih Ebazeri ise bronz madalya kazanmayı başardı.