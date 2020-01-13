ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, ortamı gerginleştirmiştir

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam İsveç Başbakanı Löfven ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, herkesin bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini belirterek, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Ukranya Havayolları'na ait yolcu uçağında İsveç vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı İsveç Başbakanı'na başsağlığı dileyen Ruhani, 'İran sonuçlar elde edilinceye kadar araştırmalarına devam edecek ve elde edilen sonuçları, dünya kamuoyuyla paylaşacak' diye konuştu.

Ukrayna uçağı kazasıyla ilgili İran Silahlı Kuvvetleri'nin samimi ve gerçek açıklama yapmasının değerli ve önemli olduğuna işaret eden Ruhani, 'Böyle olayların bir kez daha yaşanmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve General Kasım Süleymani'yi terör etmesi, halkların öfkelenmesine sebebiyet vermiş ve bölgenin durumunu gerginleştirmiştir. Hepimiz el ele vererek bölgeye güvenliğin geri dönmesi yönünde çalışmalarımızı artırmalıyız' diye belirtti.

Bölge meselelerinin sadece bölge ülkelerince ve siyasi yöntem ve diyalog kullanılarak çözülebileceğine değinen Ruhani, 'Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerekiyor. ABD'nin Irak'ta askeri üslerine düzenlenen saldırılar, İran'ın meşru müdafaa hakkının elde edilmesi yönündeydi. ABD'liler bölgede yaşanan son olaylardan sorumludur ve herkes ABD'nin bölgedeki işlediği cinayetleri kınamalıdır' diye ekledi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de bu telefon görüşmesinde yaptığı açklamada, Ukrayna uçağının düşmesi sonucu İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, İran'a bu olay dolayısıyla sorumluluğu kabul etmesi için teşekkür etti.

Olayın aydınlatılması için şeffaf soruşturma ve araştırmanın yapılması gerektiğine dikkati çeken İsveç Başbakanı, ülkesinin araştırmaların sürdürülmesinde iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bölgedeki tansiyonun eşi benzeri görülmemiş seviyede arttığını belirten Stefan Löfven, 'Hepimiz aklıselimle hareket ederek ve ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyarak, bölge güvenlik ve istikrarının sağlanması konusunda çalışmak durumundayız' dedi.

AB ülkeleri ile birlikte bölgede gerginliğin artmasına karşı çıktıklarına işaret eden Stefan Löfven, İran'la bölge güvenliği ve istikrarının artması için iş birliği yapmayı benimsediklerini sözlerine ekledi.