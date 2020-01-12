İran Milli Erkekler Voleybol Takımı, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Millilerimiz Çin’e karşı yarışmada 25-14, 25-22 ve 25-14 setlerle zafer elde etti.

İgor Kolakoviç'in teknik direktörlüğünü üstlendiği İran Milli Erkekler Voleybol Takımı'nda Çin müsabakasında Said Maruf, Muhammed Musevi, Şehram Mahmudi, Milad İbadipur, Puriya Feyyazi, Ali Şefii ve Muhammedrıza Hazretpur oynadı.

Böylece İranlı voleybolcular, eleme turnuvasını kazanarak Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Musevi bu oyunda harika bir performans göstererek 14 puan elde etti.

İran Milli Erkekler Voleybol Takımı daha önce de Tayvan, Kazakistan ve Çin'i yendikten sonra yarı finalde Güney Kore'yi de 3-2 yenmiş ve finale yükselmişti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Asya Eleme Turu 7-12 Ocak tarihleri arasında düzenlendi.

2020 Yaz Olimpiyatları ya da resmi adıyla XXXII. Yaz Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'dır. 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edildi.[1] Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştı.