Bölgenin uygun olmayan durumunun sebebi, ABD ve müttefiklerinin fesat çıkarmasıdır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei sitesinden yapılan açıklamaya göre, İslam İnkılabı Rehberi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Katar Emiri ile yaptığı görüşmede, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıkça belirttiği gibi İran, bölge ülkeleri ile daha yakın iş birliğinden yanadır' diye belirtti.

Bölgenin şimdiki durumunun iyi olmadığına dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'Bunun sebebi ABD ve müttefiklerinin fesat çıkarmasıdır. Buna karşı koymanın tek yolu da bölge içi iş birliğine dayanmaktan geçmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Katar arasındaki iyi siyasi ilişkilere değinen Ayetullah Hamanei, 'İkili ekonomik ilişkiler, siyasi düzeydeki kadar değildir ve ikili ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirilmelidir' diye konuştu.

Başta dünyanın öbür ucundan bölgeye gelenler olmak üzere bazı ülkelerin, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğin güçlenmesini istemediklerinin altını çizen İslam İnkılabı Rehberi, 'Ancak bu konu onları ilgilendirmez ve bölge ülkeleri ile halkları artık bu tür müdahale ve zorbalıkları kabul etmemektedir diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de hazır bulunduğu bu görüşmede Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani de yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberi ile görüşmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bölgenin durumunun zor olduğuna dikkati çekti.

'Bölgesel iş birliğin artırılması gerektiği yönündeki açıklamalarınıza tamamen katlıyor ve bölge ülkeleri arasında kapsamlı görüşme ve diyaloğun gerçekleşmesi görüşündeyiz' diyen Katar Emiri, 'Tahran'da yaptığı görüşmeler doğrultusunda İran-Katar Ortak Komisyonu'nun üç ay sonra İran'da yapılması hususunda anlaştık. Umarız ekonomik ilişkilerimiz de siyasi ilişkilerin seviyesine ulaşır. Ayrıca ambargo altında destek ve duruşunuzdan dolayı size teşekkürlerimi sunmak isterim' dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.