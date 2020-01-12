İngiletere’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire, olağandışı davranışlar sergilediği ve yasadışı gösterilere katıldığı gerekçesiyle Pazar öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu çağrı ile İran'ın resmi itirazı İngiliz büyükelçi ve hükümetine bildirildi.

Toplantıda Büyükelçi Macaire'e, yabancı büyükelçilerin yasadışı gösterilere katılmasının geldikleri ülkelerinin siyasi temsilcileri olarak sorumlulukları ile uyumlu olmadığı ve 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin maddelerine aykırı olduğu hatırlatılarak, İngiliz hükümetinin bu hususta açıklama yapması gerektiği belirtildi.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire dün akşam (Cumartesi gecesi) yasadışı bir mitinge katıldığı için tutuklandı, ancak kimliği ibraz edildikten ve diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu nedeniyle serbest bırakıldı.