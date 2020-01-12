Katar, ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir merkez olabilir

’İran ve Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım atabileceğimizi umuyoruz’ diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran'da tarım, sanayi ve otel inşaatı gibi çeşitli sektörlerde yatırım için büyük potansiyel ve kapasiteler mevcut. Katarlı özel sektör iş adamları, bu fırsatı değerlendirebilir ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için bu projelere yatırım yapabilirler’ diye belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerle turizmin geliştirilmesinin öneminin altını çizen Ruhani, "İki ülke arasında iş birliği konusunda ortak bir komisyon oluşturulması, karşılıklı anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak ve iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesini planlamak için şarttır’ ifadesini kullandı.

Ruhani, iki ülke arasında Ortak İşbirliği Komisyonu'nun kurulması ile birlikte, İran ve Katar'ın yatırım fırsatlarını sunan fuarların düzenleneceğini umduğunu ifade etti.

Ruhani ayrıca Katar Emiri'nin bu ülkeyi ziyaret etme davetini de kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Katar heyetine misafirperverliği nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'ni överek, İran-Katar dostluğu ve ilişkilerinin köklü olduğunu ve bu gezinin Tahran-Doha ilişkilerini daha da genişletmek ve karşılıklı anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak için iyi bir adım olmasını umduğunu belirtti.

Yakın gelecekte iki ülke arasında işbirliği konusunda ortak bir komisyonun düzenlenmesine değinen Katar Emiri, Komisyon üyelerinden genel olarak Tahran-Doha ilişkilerinin gelişmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek çeşitli ilgi alanlarını ele almayı istediklerini kaydetti.

İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı ve Tarım Ticareti, Üretim ve Yatırım Fırsatları Konferansı Mayıs 2020'de İran'da düzenlenecek.