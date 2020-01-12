İranlı kadın oyuncu, Uluslararsı Pune Film Festivali jüri üyesi seçildi

18. Uluslararası Pune Film Festivali jüri üyesi olan Vişka Asayiş, İran'ın ünlü kadın oyuncularından biridir.

Pune kenti, Hindistan Ulusal Film ve Televizyon Enstitülerinin en iyisine, ayrıca Hindistan Ulusal Film Arşivi'ne sahip olması nedeniyle Hindistan'daki en önemli sinema merkezlerinden biridir. Bu doğrultuda, Pune Film Festivali Hint ve dünya sinemasının en iyilerini sunmak ve sergilemek için kuruldu.

Said Rustayi'nin ‘Metresi 6.5 Tümen’, İsmail Münsif'in "Kömür" ve Hamed Tahrani'nin "Diapazon" filmleri, İran sineması adına bu festivalde yer alacak.

18. Pune Film Festivali 9-16 Ocak tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenmektedir.