Katar'ın yanında kalmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife Al Sani ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği ortak basın toplantsında, "İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve iyi komşululuk ilişkilerine dayalı olduğu açıktır. Son yıllarda bazı ülkeler Katar'a yaptırım uyguladıktan sonra, bu ülkenin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz’ ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Ruhani, 'Bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli kararlar aldık. Ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel ilişkilerde iyi kapasitelere sahibiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ortak bir komisyon kurulacak ve umuyoruz ki iki ülke bu sayede tüm alanlarda ticaret, yatırım ve teknoloji konusunda iyi anlaşmalara imza atar’ diye konuştu.

İki ülke yetkililerinin siyasi ve ekonomik ilişkileri artırmaya ve tüm kapasiteleri her iki ulusun yararına dönük kullanmaya kararı olduklarını dile getiren Ruhan, 'Bugün düzenli olarak ortak bir komisyon kurmaya karar verdik. Bölgesel güvenlik ve özellikle Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki su yollarının önemi göz önüne alındığında, bölgenin genel güvenliği için daha fazla istişare ve işbirliği yapmamız gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.



Katar Emiri'nin İran'a gelişine büyük önem verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘İki ülke arasında hem iki ulusun ve hem tüm bölgenin yararına daha geniş ilişkilere tanık olmayı umuyoruz. Bu seyahatin her iki ülke üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip olmasını umuyor ve İran'ı tekrar ziyaret ettiği için Katar Emiri'ne teşekkür etmek istiyorum’ diye ekledi.



Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife Al Sani bugün resmi temas amacıyla İran'ın başkenti Tahran'a gelerek, üst düzey yetkililerle görüşmeye başladı.