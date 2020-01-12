Mazenderan ilini ziyaret eden turislteirn sayısında yüzde 38'lik artış

İRNA muhabirine konuşan Mehran Hasani, Mazenderan ilinin geçtiğimiz yılın aynı döneminde 77 bin yabancı turistin ziyaret etitğini belirterek, 'Bu yılın ilk 3 çeyreğinde ise 106 bin 873 yabancı turist Mazenderan ilini gezdi' dedi.

Mazenderan ilindeki konaklama tesislerinde 535 bin gece konaklamanın kayıt edildiğini belirten Hasani, elde edilen verilen resmi olarak kayıt altına alınanlardan oluştuğunu ve ilden transit yapanlar veya konuk olan Mazenderan'a gelenlerin bu sayıya eklendiği durumunda, elde edilen sayının çok daha yüksek rakamlar olacağını söyledi.

Yılın ilk 9 ayında Mazenderan ilini ziyaret eden yabancı turist sayısının tüm zamanların rekoru kırdığının altını çizen Hasani, Mazenderan ilinin İran genelinde en çok tyerli ve yabancı turisti çeken illerinden başında yer aldığını sözlerine ekledi.