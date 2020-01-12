Katar Emiri Tahran’da

Katar Emiri Al Sani üst düzey İranlı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Tahran’a geldi.

Katar Emiri ile bir geçtiğimiz Perşembe gecesi telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, General Süleymani’nin şehit edilmesinin ABD'nin işlediği büyük bir cinayet olduğunu ve bu cinayetin tüm dünya ülkeleri ve özellikle komşular tarafından kınanması gerektiğini dile getirdi.

Taraflar bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada iki ülkenin geniş kapasitelerine değinerek, Tahran-Doha ilişkilerini tüm alanlarda daha da geliştirmek için tüm bu kapasitelerin kullanımını vurguladı.

Katar Emiri, 2013 yılında göreve gelmesindne bu yana ilk kez İran'ı ziyaret ediyor.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Casim Al Sani de 4 Ocak’ta Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve İslami Şura Meclis Başkanı Laricani ile bir araya gelerek, ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.