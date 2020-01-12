12 Oca 2020 14:54
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News Code: 83630499
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İran, Uluslararası Doha Kitap Fuarı'nda

İran, Uluslararası Doha Kitap Fuarı'nda

Tahran, İRNA- İran 18 Ocak tarihine kadar Katar'da düzenlenen 30. Uluslararası Kitap Fuarı'na katılım gösterdi.

Doha ve Tahran kitap fuarları arasında imzalanan anlaşma uyarınca burada bulunan İran Kültürel Fuarlar Kurumu, 36 metre stant ile İran yayın sanayi tarafından Doha Kitap Fuarı'nda yer aldı.

İran Kültürel Fuarlar Kuurmu, din, akademik, çocuk, edebiyat vb. alanlarda faaliyet gösteren 400 kitapla fuardadır.

İran temsilcisinin diğer ilgi alanları arasında İran yayın sanayinin desteklenmesi, İran kitaplarının dünya dillerine çevrilmesinin desteklenmesi ve kitapların dünya piyasalarında tanıtımı yapılması gibi konular yer alıyor.

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